Kandidaten für CDU-Vorsitz präsentieren sich

Böblingen/Stuttgart (dpa/lsw) - Die CDU geht in die zweite Hälfte ihre Regionalkonferenzen im Wettstreit um den künftigen Parteivorsitz. Die aussichtsreichsten Kandidaten stellen sich heute in Böblingen in Baden-Württemberg bei der fünften von acht Regionalkonferenzen der Parteibasis. Zuvor treffen sich CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Gesundheitsminister Jens Spahn und der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz am Dienstagmittag in Stuttgart mit den Mitgliedern der CDU-Landtagsfraktion.

Der Kampf um den CDU-Vorsitz war zuletzt schärfer geworden. Kramp-Karrenbauer hatte Kritik ihres Konkurrenten Merz harsch zurückgewiesen, die CDU habe die Wahlerfolge der AfD - zugespitzt gesagt - "mit einem Achselzucken" zur Kenntnis genommen. Solche Behauptungen seien "ein Schlag ins Gesicht" für alle in der CDU, die vor Ort und in den Parlamenten seit Jahren gegen ständige Falschinformationen, Anfeindungen sowie in Teilen offene Hetze durch die AfD kämpften und Tag für Tag Haltung zeigten, sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".

Die Entscheidung über den CDU-Vorsitz fällt beim Parteitag am 7. Dezember in Hamburg. Die langjährige CDU-Chefin Angela Merkel tritt nicht wieder an. Kanzlerin will sie weiter bleiben.

Nach Böblingen folgen Regionalkonferenzen in Düsseldorf am Mittwoch, in Bremen am Donnerstag und zum Abschluss am Freitag in Berlin.