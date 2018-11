FDP will mindestens acht Prozent bei der Landtagswahl 2019

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofswerda (dpa/sn) - Sachsens FDP will bei der Landtagswahl 2019 einen Stimmenanteil von mindestens acht Prozent erreichen. Sie strebt zudem eine Regierungsbeteiligung an, wie der Landesvorstand nach einer Klausur am Wochenende in Bischofswerda mitteilte. "Wir wollen als starke Kraft der Mitte dafür sorgen, dass gesunder Menschenverstand, mehr Freiheiten statt Bürokratismus und echter Fortschrittsgeist Einzug in die Landespolitik finden", sagte Landeschef Holger Zastrow. Im Wahlkampf will die FDP vor allem mit ihren Überzeugungen bei Themen wie Bildung, Digitalisierung, Verkehr, Innere Sicherheit und Bürokratieabbau punkten.

Die Partei hat aktuell rund 2100 Mitglieder. Bei der Landtagswahl 2014 hatte sie nur 3,8 Prozent erreicht und an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Aktuelle Umfragen sehen sie bei fünf bis sechs Prozent.