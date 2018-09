Landesparteitag der AfD auf Rügen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin/Binz (dpa/mv) - Die AfD Mecklenburg-Vorpommern kommt am Samstag in Binz auf Rügen zu einem Landesparteitag zusammen. Dabei sollen die Delegierten zur sogenannten Europawahlversammlung der Bundespartei bestimmen werden, auf der dann voraussichtlich im November die AfD-Bundesliste für die Europawahl aufgestellt wird. Die Wahl eines eigenen Kandidaten im Nordosten ist laut Tagesordnung nicht vorgesehen. Wie aus Parteikreisen zu vernehmen war, hatte sich aus dem Landesverband kein "prominenter" Bewerber für das Europa-Parlament gemeldet. Bei der Europawahl 2014 kam die EU-kritische AfD bundesweit auf 7,1 Prozent. In Binz wollen die beiden Landesvorsitzenden Leif-Erik Holm und Dennis Augustin den Tätigkeitsbericht des Vorstands vorstellen. Zudem soll mit der Nachwahl eines Beisitzers das AfD-Führungsgremium vervollständigt werden.