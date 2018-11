Junge Liberale-Chefin fordert stärkeren Kampf gegen Rechts

03. November 2018 09:05 Parteien - Bingen am Rhein

Bingen (dpa/lrs) - Die Vorsitzende der Jungen Liberalen, Ria Schröder, dringt auf einen stärkeren Kampf gegen Rechtspopulisten in Deutschland und der EU. "Wir verstehen uns als Gegenpol zur AfD, zu Populisten. Wir sehen uns in der Mitte der Gesellschaft", sagte die Chefin der FDP-Nachwuchsorganisation der Deutschen Presse-Agentur anlässlich eines Bundeskongresses in Bingen. "Aus meiner Sicht kann die FDP aber dabei ein noch verlässlicherer Ansprechpartner sein, wenn es um Themen wie Selbstbestimmung und die Bekämpfung von Rechtsextremismus geht." Die Grünen hätten sich als Gegenteil der Rechtspopulisten positionieren können. "Da kann die FDP noch stärker werden."

Bei ihrem Kongress wollen die Jungen Liberalen (Juli) über ihr Programm zur Europawahl im Mai 2019 beraten. Die Bundesvorsitzende warnte: "Wenn wir die europäische Geschichte nicht den Rechtspopulisten überlassen wollen und denen, die Europa auseinanderreißen wollen, müssen wir jetzt tätig werden." Die Jungen Liberalen wollen Europa nach ihren Worten demokratischer und bürgernäher machen. Die gemeinsame EU-Wirtschaftspolitik solle zum Beispiel um den digitalen Bereich ausgebaut werden, in der Klimapolitik solle es eine gemeinsame europäische Antwort geben.

Die Juli-Chefin hält den Kurs der FDP grundsätzlich für richtig - auch wenn die Grünen bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen stärker hinzugewonnen haben. "Die FDP hat sich nach der Erfahrung des Ausscheidens aus dem Bundestag von 2013 vorgenommen, das Vertrauen, das wir uns erarbeitet haben, nicht aufs Spiel zu setzen und sein Fähnchen in den Wind zu hängen", sagte Schröder. "Das unterstützen wir." Auf die Grünen würden derzeit viele Wünsche projiziert. "Da finden sich Konservative bis ganz Linke zusammen. Die Grünen haben einen Vertrauensvorschuss, weil man nicht so ganz genau weiß, wofür sie stehen, gerade bei den wirtschaftlichen Themen."

Auf einen Favoriten unter den bekannteren Kandidaten für den CDU-Vorsitz - Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz oder Jens Spahn - wollte sich die Juli-Vorsitzende nicht festlegen. "Da gibt es jetzt niemanden, von dem ich sagen würde, den oder die finde ich total klasse. Aber das muss die CDU intern klären", sagte Schröder. "Herr Merz wird gerade für seine Wirtschaftskompetenz sehr hoch gelobt, meine Generation kennt ihn aber gar nicht." Merz trete jedoch auch wieder mit dem Stichwort Leitkultur an. "Das ist für uns das Grundgesetz." Kanzlerin Angela Merkel hatte ihren Rückzug von der CDU-Spitze angekündigt.

Bundesgesundheitsminister Spahn sei beim Thema gesellschaftlicher Liberalität "nicht ganz vorn" dabei, sagte die Juli-Chefin. "Er bringt wieder das Thema Flüchtlinge. Das stärkt nur die Ränder." CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer sei auch "nicht besonders bekannt für eine progressive Gesellschaftspolitik", sagte Schröder. "Nach dem, was ich von ihr gehört habe, ist sie nicht gut auf die FDP zu sprechen. Wenn man sich klar macht, dass wir auch in Zukunft Bündnisse werden pflegen müssen, ist sie dann vielleicht nicht die richtige Kandidatin." Ex-Saar-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer hatte die Jamaika-Koalition dort 2012 beendet und von Zerwürfnissen innerhalb der FDP gesprochen.