FDP nominiert Juristen Kosmehl für Liste zur Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalts FDP hat den Juristen und ehemaligen Landtagsabgeordneten Guido Kosmehl als Kandidaten für die Bundesliste der Liberalen zur Europawahl 2019 aufgestellt. Zudem seien zwölf Delegierte für den Europaparteitag gewählt worden, teilte eine Parteisprecherin am Samstag nach der Landesvertreterversammlung in Bernburg mit. Der FDP-Landesvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Frank Sitta betonte in seiner Rede, die Europäische Union brauche Reformen und effizientere und transparentere Abläufe. Europa müsse Innovation und Fortschritt ermöglichen.

Die Delegierten beschlossen einen Antrag zur Europawahl, in dem sich die Liberalen klar zu Europa bekennen. Das Europäische Parlament müsse gestärkt und die Kommission deutlich verkleinert werden. Zudem sei eine Rückbesinnung darauf nötig, dass vereinbarte Regelungen auch einzuhalten sind, und zwar von jedem Mitgliedsstaat. Weiter hieß es: "Wir müssen Europas Verantwortung in der Welt, ob zum Beispiel beim Freihandel oder in der Sicherheitspolitik, auch an- und wahrnehmen."

Die FDP in Sachsen-Anhalt hat nach eigenen Angaben aktuell rund 1270 Mitglieder. Das Europäische Parlament wird Ende Mai neu gewählt.