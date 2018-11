Weil weißt Kritik von Merz an deutschem Asylrecht zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) weist die Kritik des früheren Unionsfraktionschefs Friedrich Merz am deutschen Asylrecht zurück. "Mit der SPD wird er darüber nicht diskutieren können", sagte Weil in einem gemeinsamen Interview der "Nordwest-Zeitung" und der "Neuen Osnabrücker Zeitung". "Das Grundrecht auf Asyl für verfolgte Menschen ist für Sozialdemokraten unantastbar." Dass Merz für diesen Vorstoß und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für seine Kritik am UN-Migrationspakt vor allem großen Applaus von der AfD bekämen, zeige, in welche gefährliche Richtung die beiden marschierten, sagte Weil.

Merz, der wie Spahn und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer für den CDU-Vorsitz kandidiert, relativierte seine am Vortag geäußerten Zweifel am Individualrecht auf Asyl in Deutschland am Donnerstag wieder. "Ich stelle das Grundrecht auf Asyl selbstverständlich nicht in Frage, weil wir Politik aus christlicher Verantwortung und vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte machen", teilte Merz der dpa in Berlin mit.