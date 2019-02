Trauergottesdienst für Jörg Schönbohm im Berliner Dom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der gestorbene frühere Brandenburger Innenminister Jörg Schönbohm (CDU) wird mit einem Trauergottesdienst im Berliner Dom und mit militärischen Ehren der Bundeswehr verabschiedet. Als Trauerredner für den Gottesdienst am Freitag nächster Woche seien Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vorgesehen, teilte der Berliner Dom am Donnerstag mit.

Die Predigt werde der frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Wolfgang Huber, halten. Im Anschluss an die Feier ist eine Trauerzeremonie der Bundeswehr mit großem militärischen Ehrengeleit geplant. Die Öffentlichkeit sei auf ausdrücklichen Wunsch der Familie zu der Trauerfeier zugelassen, teilte der Dom mit, die Zahl der Plätze aber beschränkt.

Schönbohm war in der Nacht zum 8. Februar gestorben. Unter ihm wurde die Nationale Volksarmee der DDR nach der Wiedervereinigung aufgelöst und teilweise in die Bundeswehr integriert. Später startete er seine politischer Karriere: Von 1996 bis 1998 war er Berliner Innensenator und von 1999 bis 2009 Innenminister von Brandenburg. Schönbohm lebte zuletzt in Kleinmachnow im Kreis Potsdam-Mittelmark bei Berlin. Im Jahr 2012 hatte er einen Schlaganfall und litt später an den Folgen.