SPD diskutiert auf Parteitag über Verbeamtung von Lehrern

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner SPD diskutiert auf einem Parteitag heute über eine Rückkehr zur Verbeamtung von Lehrern. Den Delegierten liegen dazu Pro- und Kontra-Anträge vor, erwartet wird eine kontroverse Debatte. Seit 2004 werden Lehrer in Berlin nicht mehr verbeamtet. Da vor dem Hintergrund des Lehrermangels inzwischen aber alle Bundesländer außer Berlin wieder verbeamten, wächst der Druck auf den rot-rot-grünen Senat, einen Kurswechsel vorzunehmen.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD), die sich lange dagegen gestemmt hatte, warb zuletzt für eine Rückkehr zur Verbeamtung. Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile halte sie dies für sinnvoll, um Lehrkräfte halten zu können und wettbewerbsfähig zu sein. Sie verwies darauf, dass 20 Prozent der Berliner Lehramtsstudierenden nach ihrem Abschluss das Bundesland wechselten. Zudem sinke die Zahl der Bewerber aus anderen Ländern. Zuletzt hatten Hunderte Lehrer in einem Brief mit Kündigung gedroht, sollten sie nicht Beamte werden können.

Auf dem SPD-Parteitag soll es auch um die Wohnungspolitik und um die Frage gehen, ob Berlin eine Mietendeckel auf Landesebene einführen, die Mieten also zeitweise einfrieren kann. Das ist unter Fachleuten umstritten, weil das Mietrecht eigentlich in der Kompetenz des Bundes liegt. Thema auf dem Parteitag ist zudem die Europawahl am 26. Mai.