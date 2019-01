Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Senatssprecherin Claudia Sünder hat die Entscheidung des Verfassungsschutzes begrüßt, die AfD stärker als bisher unter die Lupe zu nehmen. "Ich glaube, dass es der Demokratie und unserem Miteinander ganz gut tut, wenn an einigen Stellen etwas genauer hingesehen wird", sagte sie am Dienstag auf Nachfrage. In der Senatssitzung habe das Thema allerdings keine Rolle gespielt.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur erklärte der Verfassungsschutz die Partei als Ganzes zum Prüffall, ihren rechtsnationalen "Flügel" und die Nachwuchsorganisation JA sogar zum Verdachtsfall. Eine Partei kann zum Prüffall werden, wenn die Behörden erste Anzeichen für extremistische Bestrebungen erkennen.