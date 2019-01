Parteien - Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Das Chaos in der AfD-Fraktion und der Widerstand aus den eigenen Reihen gegen Fraktionschef Bernd Gögel spitzt sich zu. Die geplante Nachwahl nach dem Rücktritt zweier Fraktionsvizes konnte am Dienstag in Stuttgart nicht wie geplant stattfinden. Der Punkt sei von der Mehrheit der Abgeordneten von der Tagesordnung abgesetzt worden, sagte Gögel der Deutschen Presse-Agentur. Er wollte keine Angaben zu den Gründen machen.

Die Gögel-Gegner Rainer Podeswa und Emil Sänze warfen ihm nach der Fraktionssitzung in einer Mitteilung einen "selbstherrlichen Führungsstil" vor. Der Fraktionschef habe durch Falschbehauptungen übelste Stimmung gegen die Fraktion erzeugt. "Es ist zu bedauern, dass die Herren unserem Beispiel - Dr. Podeswa und Sänze - nicht gefolgt sind, die wir unsere Positionen freigegeben haben, um eine Änderung des Fehlverhaltens zu ermöglichen", schrieben sie mit Blick auf Gögel und verbliebene Vorstandsmitglieder.

Die Mehrheit der AfD-Abgeordneten hatte dem Vorstand um Bernd Gögel Anfang Januar das Misstrauen ausgesprochen. Der Putsch scheiterte an der erforderlichen Zweidrittelmehrheit. Gögels Stellvertreter Rainer Podeswa und Emil Sänze traten daraufhin aus Protest zurück. Bei der Fraktionssitzung am Dienstag sollten die zwei vakanten Posten eigentlich nachgewählt werden.