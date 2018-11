Parlamentarierin Bentele führt Berliner CDU in Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Abgeordnete Hildegard Bentele führt die Berliner CDU in den Europawahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Adlershof wurde die 42-Jährige zur Spitzenkandidatin gewählt. In einer Kampfkandidatur setzte sie sich mit 141 zu 90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und 4 Nein-Stimmen gegen den Bezirksstadtrat in Mitte, Carsten Spallek, durch. Bentele sitzt seit 2011 im Abgeordnetenhaus und ist Vize-Fraktionschefin und Bildungsexpertin der Fraktion. Sie reichte ihre Kandidatur für Listenplatz 1 erst kurz vor der Versammlung ein, der CDU-Landesvorstand hatte Spallek als Spitzenkandidaten nominiert.