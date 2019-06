Nahles-Aus: Berliner SPD-Politiker loben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Nach der Rücktrittsankündigung von Andrea Nahles haben Berliner SPD-Politiker Respekt für die Entscheidung der Bundespartei- und Fraktionschefin bekundet. Auf Twitter meldete sich unter anderem der Berliner SPD-Vize Julian Zado zu Wort: "Wie sehr @AndreaNahlesSPD die @spdde am Herzen liegt, sieht man an ihrer Mail an die Mitglieder. Bin überzeugt: Ihr ging und geht es nur um die #SPD", schrieb er. "Großer Respekt! Danke für deinen Einsatz. Hoffe, alle nehmen sich daran ein Beispiel."

Berlins SPD-Chef und Regierender Bürgermeister Michael Müller kommentierte die Nachricht am Sonntag zunächst nicht.

Nahles hatte am Sonntag geschrieben, sie werde an diesem Montag im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Vorsitzende und am Dienstag in der Fraktionssitzung ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsabgeordneten erklären. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", hieß es in der Mail.

Der Berliner SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier, der nach dem Europawahl-Debakel der Partei eine personelle und inhaltliche Neuaufstellung gefordert hatte, dankte Nahles für ihren Rückzug. "Es ist selten in der Politik, dass jemand freiwillig geht! Lasst uns die Chance für einen echten Aufbruch mit neuen Köpfen, guter Politik und mal ein cooles Video nutzen! Let's keep rocking alte Tante @spdde", twitterte er.

"Respekt an Andrea #Nahles. Politik ist brutal. Sie darf aber nicht das Bauernopfer sein. Wir brauchen einen klaren #Richtungswechsel. Die Versager von gestern dürfen nicht die Alternative für morgen sein!", mahnte die aus Berlin stammende SPD-Bundestagsabgeordnete Cansel Kiziltepe.