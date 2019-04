Nach SPD-Vorschlag: Grüne mit eigenem Sicherheitspaket

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In der Berliner rot-rot-grünen Koalition zeichnet sich noch keine gemeinsame Lösung für ein Sicherheitspaket ab. Nach einem nicht abgesprochenen SPD-Vorstoß im Februar will in der nächsten Woche nun die Grünen-Fraktion ihrerseits ein eigenes Paket vorstellen. Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek kündigte am Samstag auf dem Grünen-Landesparteitag ein eigenes Freiheitsrechte- und Stärkungsgesetz an. Es sei "das größte Paket, was ihr in den letzten Jahrzehnten gesehen habt", sagte sie zu den Delegierten.

Am Dienstag soll nach Grünen-Angaben das Ganze in der Fraktion beschlossen werden. In dem Entwurf gehe es um mehr Freiheitsrechte, Opferschutz, Verkehrssicherheit und Transparenz, sagte der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux. Er betonte zugleich: "Wir wollen ein gutes gemeinsames Ergebnis mit unseren Koalitionspartnern erreichen".

Rot-Rot-Grün hatte zuletzt immer wieder mit Streitigkeiten und Fingerhakeln zu tun. Eigentlich schworen sich die drei Partner, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten.

Ein schon länger strittiger Punkt ist die Videoüberwachung an Orten, an denen es viel Kriminalität gibt. Vor kurzem hatte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit ungewöhnlich scharfen Worten die Koalitionspartner attackiert, ein Polizeigesetz mit mehr Videoüberwachung zu blockieren. Die Linken sind gegen mehr Videoüberwachung und die Grünen machten am Samstag in einem Beschluss auf dem Landesparteitag klar: "Die Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum lehnen wir ab".