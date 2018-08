Kreise: Unionsfraktionsvize Brinkhaus will Kauder ablösen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Gütersloh (dpa/lnw) - Der CDU-Politiker Ralph Brinkhaus aus Gütersloh will bei der Wahl des neuen Unionsfraktionsvorsitzenden im Bundestag den langjährigen Amtsinhaber Volker Kauder ablösen. Der bisherige Fraktionsvize habe Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gebeten, ihn als Kandidaten für den Vorsitz vorzuschlagen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin aus Kreisen der Unionsfraktion. Zuvor hatte die "Welt" berichtet, der Abgeordnete und Finanzexperte erwäge gegen Kauder anzutreten, habe das im Gespräch mit diesem am Montag aber offengelassen.

Der 68-jährige Kauder, der seit 2005 die Fraktion führt, will es auf eine Kampfkandidatur ankommen lassen. Der enge Weggefährte von Merkel sagte der "Welt" auf die Frage, ob er einen Gegenkandidaten bekomme: "Das mag sein. Aber ich kandidiere am 25. September in jedem Fall."