Junge Union wählt Vorsitzenden: Niedersachse kandidiert

Berlin (dpa) - Die Junge Union (JU) kommt heute in Berlin zu einem außerordentlichen Deutschlandtag zusammen, um einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Es wird eine Kampfkandidatur zwischen dem Chef des Unions-Nachwuchses in Thüringen, Stefan Gruhner (34), und dem niedersächsischen JU-Vorsitzenden Tilman Kuban (31) erwartet. Die Neuwahl auf einem außerordentlichen Deutschlandtag wurde nötig, weil der bisherige Vorsitzende Paul Ziemiak im Dezember neuer CDU-Generalsekretär wurde.

Mit ihrem Leitantrag für den Kongress will die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU gut zwei Monate vor der Europawahl am 26. Mai europapolitische Pflöcke einschlagen. So fordert sie Brüssel auf, die harte Haltung gegen Polen, Ungarn und Rumänien bei Regelverstößen gegen Justiz und Pressefreiheit beizubehalten. Bei Verstößen seien angemessene Rechtsverfahren einzuleiten, an deren "Ende die Suspendierung der EU-Mitgliedschaft stehen kann".

Um das Gemeinschaftsgefühl in Europa zu stärken, plädiert die JU dafür, den 9. Mai zum gemeinsamen Feiertag in allen Mitgliedsstaaten zu machen. Am 9. Mai 1950 schlug der damalige französische Außenminister Robert Schuman die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor. Gründungsmitglieder waren Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Belgien und Luxemburg. Daraus entwickelte sich schließlich die heutige EU.