Grütters zieht sich aus Parteiräson vom CDU-Vorsitz zurück

Berlin (dpa/bb) - Berlins CDU-Chefin Monika Grütters kandidiert nach eigenen Angaben aus Parteiräson nicht noch einmal für den Vorsitz. "Ich habe zunächst keinen Grund gesehen, so ein Amt einfach so aufzugeben", sagte sie am Freitag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Herausforderer Kai Wegner. Ein Wettstreit zweier Kandidaten mit einem womöglich turbulenten Parteitag kurz vor der Europawahl bedeute für die Partei jedoch eine Zerreißprobe, die sie der Berliner CDU nicht zumuten wolle, so Grütters.

"Wettstreit ist gut, Zerrissenheit ist schlecht, Geschlossenheit ist allemal wichtiger als noch so konstruktiver Streit", sagte Grütters. Sie habe daher gemeinsam mit Wegner entschieden, dass dieser am 18. Mai beim Parteitag kandidiere und sie nicht. "Dieser Schritt fällt mir nicht leicht", sagte Grütters. Beide seien sich aber einig, dass das die beste Lösung sei. Wegner hatte seine Kandidatur in der Vorwoche überraschend bekanntgegeben.