Grütters will um Landesvorsitz kämpfen

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner CDU-Vorsitzende Monika Grütters will sich auch im Falle eines Gegenbewerbers zur Wiederwahl stellen. "Selbstverständlich habe ich vor zu kandidieren", sagte die Kulturstaatsministerin in der Bundesregierung am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für den Fall, dass es mehrere Bewerber für den Parteivorsitz gibt, schlug sie einen Mitgliederentscheid vor. Zuvor war bekannt geworden, dass der Spandauer Bundestagsabgeordnete Kai Wegner CDU-Chef werden will und damit Grütters herausfordert. Er hat sich noch nicht offiziell geäußert - sein Vorhaben wurde der dpa jedoch aus Parteikreisen bestätigt, nachdem "Berliner Morgenpost" und "Tagesspiegel" zuvor berichtet hatten.