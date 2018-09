Ex-Ministerpräsident Beck für schärfere Asylpolitik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen/Berlin (dpa/lrs) - Der frühere rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) hält eine schärfere Asylpolitik der großen Koalition für notwendig. "So wie (CSU-Bundesinnenminister) Horst Seehofer im Sommer den Konflikt mit der CDU führte, sollte man es nicht machen", sagte Beck der Zeitung "Die Rheinpfalz" (Freitag). "Es ist allerdings nötig, konsequenter gegenüber denjenigen zu sein, die ihr Gastrecht verwirken." Er nannte den gewaltsamen Umgang mit Frauen als Beispiel.

"Wenn Seehofer jetzt einräumt, der Messerstecher von Chemnitz hätte längst abgeschoben werden müssen, bin ich empört", sagte Beck. In Chemnitz war ein 35-jähriger Deutscher mit kubanischen Wurzeln im August Opfer einer Messerattacke geworden. Tatverdächtig sind mehrere Asylbewerber. Danach kam es in der sächsischen Stadt zu Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie zu Gegenprotesten. Beck war 2013 als Regierungschef abgetreten.

Der frühere SPD-Bundesvorsitzende empfahl seiner Partei, trotz niedriger Umfragewerte mehr Geduld mit SPD-Chefin Andrea Nahles zu haben. "Wenn ich die Umfragen sehe, muss ich mich selbst ermahnen, nicht ungeduldig zu sein", sagte der Vorsitzende der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Freitag). "Aber: Wir haben in einem schwierigen und demokratischen Prozess entschieden, in diese Regierung zu gehen. Gleichzeitig arbeiten wir an der Erneuerung der Partei. Es ist unrealistisch, dass solche Projekte in wenigen Monaten zum Erfolg führen." Im jüngsten ARD-"Deutschlandtrend" kam die SPD auf 18 Prozent.