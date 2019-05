CDU verabschiedet Wahlprogramm: Schwerpunnkt Bildung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schönfeld (dpa/bb) - Mit den Schwerpunkten Bildung und Soziales ziehen die Brandenburger Christdemokraten in den Landtagswahlkampf. Die etwa 200 Delegierten verabschiedeten am Samstag auf ihrem Parteitag in Schönefeld (Dahme-Spreewald) das CDU-Wahlprogramm einstimmig. CDU-Landeschef Ingo Senftleben sagte nach der Abstimmung, der Wahlkampf bis zum September werde noch einmal hart. Das Programm mache aber Lust, es in Brandenburg auch umzusetzen. "Die Union ist bereit zum Regieren", sagte Senftleben zu den Delegierten.

In ihrem Wahlprogramm fordern die Christdemokraten unter anderem mehr Kita-Erzieher und flexiblere Öffnungszeiten der Kindertagesstätten. Sie müssten besser an den Bedarf der Eltern angepasst werden. Zudem will die CDU allen Schülern einen Schulabschluss ermöglichen und sich dazu auch verstärkt um Schüler mit Lernschwierigkeiten kümmern. Auch sollen mehr Polizisten, Richter und Staatsanwälte eingestellt werden. Die Forderungen der CDU würden nach Angaben von Generalsekretär Steeven Bretz in der Summe 650 Millionen Euro kosten - wenn alles gleich umgesetzt würde.

In den jüngsten Umfragen lag die CDU im Land zwischen 19 und 21 Prozent, die SPD zwischen 20 und 21 Prozent und die AfD zwischen 19 und 20 Prozent.