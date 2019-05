CDU-Chefin über erste Fahrt zum Bundestag: "Nur geheult"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ungute Erinnerungen an ihren Start in die Bundespolitik vor gut 20 Jahren, als die Saarländerin als Nachrückerin in den Bundestag einzog. Sie sei damals nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes gerade eine Woche aus dem Krankenhaus zurück gewesen, sagte die 56-Jährige dem Sender RTL. "Ich habe, als der Anruf kam, gerade vorher gestillt. Und dann hieß es: Herzlichen Glückwunsch, Sie rücken nach in den Bundestag. Mein erster Gedanke war: never ever." Dann nahm sie das Mandat doch an. "Ich weiß noch meine erste Fahrt in den Bundestag, ich bin mit ganz verheulten Augen angekommen, weil ich die ganze Strecke nur geheult habe. Weil es war so schrecklich, diese Trennung, von meinen Kindern, von dem Baby. Das war schon hart."