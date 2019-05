CDU-Chef Wegner will Partei zur "Denkwerkstatt" machen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlins designierter CDU-Chef Kai Wegner hat seine Partei zu Geschlossenheit und Optimismus aufgerufen. "Mit Selbstbewusstsein, Mut und Zuversicht werden wir richtig stark werden in Berlin", sagte der 46-Jährige am Samstag auf einem Parteitag in Neukölln. Ziel müsse sein, als "starkes Team" den rot-rot-grünen Senat aus dem Roten Rathaus zu vertreiben. "Rot-Rot-Grün soll sich warm anziehen, ab heute wird es unbequemer", unterstrich Wegner. Er wolle die CDU-Mitglieder stärker in die Parteiarbeit einbinden und die CDU zur "größten Denkwerkstatt Berlins" machen. Der Spandauer Bundestagsabgeordnete Wegner sollte auf dem Parteitag zum neuen Parteichef und Nachfolger von Monika Grütters gewählt werden.