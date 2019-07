Anti-Höcke-Aufruf: AfD-Parteichef Meuthen zeigt Verständnis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen hat sich der Kritik am Thüringer AfD-Fraktionschef und Partei-Rechtsaußen Björn Höcke angeschlossen. "Dieser Aufruf wundert mich nicht, denn der Unmut und die massive Kritik über das Auftreten und manche Äußerungen des thüringischen Landesvorsitzenden sind in der Partei sehr vernehmlich", sagte Meuthen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Zuvor hatten mehr als 100 Funktionäre und Mandatsträger der Partei in einem Appell "für eine geeinte und starke AfD" den "Personenkult" um Höcke scharf kritisiert. Sie warfen ihm zudem vor, er habe mit seiner Rede bei einem Treffen des rechtsnationalen "Flügels" der AfD am vergangenen Samstag "die innerparteiliche Solidarität verletzt". Höcke hatte in seiner Rede den Bundesvorstand und das bayerische Partei-Schiedsgericht scharf kritisiert.

Meuthen erklärte: "Der Appell bestätigt letztlich meinen sicheren und schon oft geäußerten Eindruck, dass Björn Höcke mit seiner auch aus meiner Sicht unzutreffenden Kritik an der Arbeit des Bundesvorstandes und der Schiedsgerichte über keinerlei Mehrheiten in der Partei verfügt". Außerdem passe der von ihm zuweilen betriebene "Personenkult" nicht zur AfD. Der AfD-Chef sagte, er würde sich wünschen und sei zuversichtlich, dass sich Höcke "stattdessen intensiv ganz dem wichtigen aufziehenden Landtagswahlkampf widmet".

Meuthen hatte in früheren Jahren als Gast an dem jährlichen "Kyffhäusertreffen" des "Flügels" teilgenommen. Am vergangenen Wochenende blieb er dem Treffen fern. Auf Höcke dürfte er aber am kommenden Samstag treffen, beim Wahlkampfstart der AfD für Brandenburg, Thüringen und Sachsen in Cottbus.