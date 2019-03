Althusmann gratuliert neuem JU-Chef Tilman Kuban

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin/Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens CDU-Chef Bernd Althusmann hat Tilman Kuban zu dessen Wahl zum neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Union seinen Glückwunsch ausgesprochen. "Im Namen der CDU in Niedersachsen gratuliere ich ihm von ganzem Herzen zu seiner Wahl. Ich bin fest davon überzeugt, dass Tilman Kuban der richtige Bundesvorsitzende unseres Parteinachwuchses zur richtigen Zeit ist", wurde Althusmann in einer Mitteilung zitiert. Kuban komme dabei seine lange Erfahrung als Chef der Jungen Union in Niedersachsen zugute, aber auch sein Netzwerk in Politik und Wirtschaft werde ihm helfen, die JU erfolgreich zu führen.

Der 31 Jahre alte Jurist aus Niedersachsen war am Samstag zum neuen Bundesvorsitzenden der Jungen Union gewählt worden. Die JU ist mit mehr als 100 000 Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation Europas.