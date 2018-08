FDP-Politiker fordern Position in der Ampel-Koalition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Koblenz (dpa/lrs) - Ein Kreis von FDP-Politikern aus dem Raum Koblenz fordert vom rheinland-pfälzischen Parteichef Volker Wissing ein schärferes Profil in der Ampel-Koalition. "Zu oft sehen wir Kompromisse zugunsten des Ampel-Friedens und zulasten des FDP-Profils", heißt es in einem Positionspapier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Dies führt unseres Erachtens zu einem Verlust an Glaubwürdigkeit." Die FDP hinke in Rheinland-Pfalz bei Umfragen und Mitgliederentwicklung dem positiven Bundestrend hinterher. Beim SWR-"Politrend" im Juni kam die FDP auf 7 Prozent im Land, bundesweit liegt sie derzeit zwischen 7 und 10 Prozent.

Der "Koblenzer Kreis" fordert eine klare Position in der Flüchtlingspolitik. Die FDP müsse sich in der Koalition mit SPD und Grünen für die Einstufung von Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer für Flüchtlinge durchsetzen. Die Grünen sind dagegen. Der Kreis fordert zudem eine neue Willkommenskultur für Gründer. "Hier müssen die Freien Demokraten in der Landesregierung dringend Initiativen einleiten, mit denen das Umfeld für Unternehmensgründungen deutlich verbessert wird", heißt es in dem Papier, das von Karl-Otto Hahn (FDP Bendorf) und Adolf Kölbach (FDP Weißenthurm) unterschrieben ist. Der "Koblenzer Kreis" hat derzeit nach eigenen Angaben etwa 20 bis 30 Mitglieder.