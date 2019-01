CDU will Zukunftsthemen in den Mittelpunkt stellen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Saarow (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU will im Wahljahr auf Zukunftsthemen für das nächste Jahrzehnt setzen. Die Partei und die Landtagsfraktion beraten bei ihrer Klausur in Bad Saarow, die am Sonntag beginnt, über ein Papier mit dem Titel "Chancen 2030 - Brandenburg wachsen lassen". CDU-Landeschef Ingo Senftleben sagte: "Wir gehen selbstbewusst nach vorn ins nächste Jahrzehnt." Er ergänzte mit Blick auf die rot-rote Regierung: "Wir haben viele Chancen in diesem Land, aber wir nutzen sie nicht."

Bei der Klausur geht es auch um das Wahlprogramm für die Landtagswahl am 1. September. Zu Gast ist CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak. Am Montag tagt die Landtagsfraktion weiter. Parallel trifft sich in Potsdam von Sonntag bis Montag der CDU-Bundesvorstand.