Kramp-Karrenbauer greift Rot-Rot in Brandenburg scharf an

Beelitz (dpa/bb) - CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Freitag auf einem CDU-Landesparteitag in Beelitz bei Potsdam die in Brandenburg regierende rot-rote Regierung scharf angegriffen. "Dieses Land wird unter Wert regiert", rief Kramp-Karrenbauer. Die SPD regiere hier mit der Linken als Partner - obwohl die Linke nie Teil der Lösung gewesen, sondern Teil des Problems sei. "Brandenburg ist nicht da, wo es eigentlich hingehört", sagte die Kandidatin für den CDU-Bundesvorsitz. Wichtig sei deshalb, dass die CDU bei der nächsten Landtagswahl am 1. September 2019 stärkste Kraft und CDU-Landeschef Ingo Senftleben nächster Ministerpräsident werde. Die Delegierten reagierten mit langandauerndem Applaus. Auf dem Parteitag soll unter anderem ein neues Grundsatzprogramm beschlossen werden.