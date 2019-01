CSU tagt im Kloster Banz: Auch AfD und SPD in Klausur

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Staffelstein (dpa/lby) - Die Landtags-CSU setzt heute ihre Winterklausur im oberfränkischen Kloster Banz fort. Bis zum Mittag tagt noch einmal der Fraktionsvorstand, mit dabei ist dann auch Ministerpräsident Markus Söder. Am Nachmittag kommt die ganze Fraktion zusammen - deren Tagung dauert bis Donnerstag. Im Zentrum stehen heute zunächst die inhaltliche Aufstellung und die politischen Schwerpunktsetzungen für die neue Legislaturperiode.

Auch alle anderen Landtagsfraktionen waren schon oder gehen diese Woche in Klausur: Freie Wähler und FDP waren vergangene Woche dran. Die AfD tagt von Dienstag an in Kreuth, die SPD im Landtag - und nicht mehr wie sonst im schwäbischen Kloster Irsee. Den Abschluss machen schließlich die Grünen von Mittwoch bis Freitag in Regensburg.