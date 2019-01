CDU: Mitgliederbefragung nur bei mehreren Bewerbern für Wahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Saarow (dpa/bb) - Die Brandenburger CDU hat bei ihrer Klausur die von Landeschef Ingo Senftleben geplante Mitgliederbefragung zur Spitzenkandidatur für die Landtagswahl an Bedingungen geknüpft. Eine Mehrheit sprach sich in Bad Saarow dafür aus, dass die Befragung entfallen soll, wenn bis Ende Januar keine weiteren Bewerber antreten, wie "Bild" Berlin-Brandenburg und "B.Z." (Dienstag) berichten. Bisher ist der Landesvorsitzende einziger Bewerber für die Spitzenkandidatur zur Landtagswahl am 1. September.

Fraktionssprecher Martin Burmeister bestätigte die Berichte am Montagabend auf Anfrage. Auf eine Mitgliederbefragung zu verzichten, sei üblich, wenn es nur einen Bewerber gebe. Senftleben hatte Mitgliederentscheide favorisiert und plante, sich auf Regionalkonferenzen zu präsentieren. Die CDU tagte in Bad Saarow von Sonntag bis Montag.