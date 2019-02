Lewentz sieht SPD mit Sozialstaatskonzept auf gutem Weg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische SPD-Landeschef Roger Lewentz sieht seine Partei mit dem kürzlich verabschiedeten Sozialstaatskonzept auf einem gutem Weg. "Das war ein richtig guter Aufschlag ins Wahljahr 2019", sagte er am Samstag bei einer Sitzung des Landesparteirats in Bad Kreuznach. Mit dem Konzept hätten die Sozialdemokraten wieder Themen gesetzt, die die Mehrheit der Menschen in Deutschland beträfen und die auch die Mehrheit begrüße. Die gesamte Partei atme auf. Der SPD-Bundesvorstand hatte vor kurzem ein Paket mit Sozialreform-Plänen beschlossen. Vorgesehen ist unter anderem eine Abkehr von Hartz IV.

Der Landesparteirat in Bad Kreuznach solidarisierte sich am Samstag zudem mit den "friedlichen Protesten aller demokratischen Kräfte gegen die Aufmärsche von rechten Gruppen in Kandel". Sozialdemokraten seien immer auch Antifaschisten, hieß es in dem Votum des Gremiums. Mit gewaltsamen Auseinandersetzungen einzelner Antifa-Gruppen bei einigen Demos habe das nichts zu tun. "Man müsse das so deutlich sagen, um sich als SPD gemeinsam gegen anderslautende Anschuldigungen der Opposition in Rheinland-Pfalz zu wehren."

Im pfälzischen Kandel ist es nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia Ende 2017 immer wieder zu Demonstrationen rechter Gruppen und zu Gegendemonstranten gekommen. Zuletzt hatten im Innenausschuss des Mainzer Landtags einige CDU-Abgeordnete der SPD vorgeworfen, sich im Zusammenhang mit den Demos nicht ausreichend von der organisierten Antifa zu distanzieren. Lewentz und SPD-Abgeordnete hatten dies auch schon im Ausschuss zurückgewiesen.