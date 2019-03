Grüne: Bürgerrechte vor Polizeireform beschützen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Bramstedt (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Grüne wollen bei der anstehenden Polizeireform der Jamaika-Koalition die Einschränkung von Bürgerrechten verhindern. "Wir schauen uns alles genau an, was mit Online-Überwachung zu tun hat", sagte Grünen-Landeschef Steffen Regis am Rande des Parteitages am Samstag. Das werde der größte Konfliktpunkt. Möglicherweise noch vor der Sommerpause will die Koalition einen Entwurf zur Polizeireform vorlegen.

Der Konflikt verläuft in der Koalition beim Polizeigesetz zwischen Grünen und FDP auf der einen Seite und der CDU auf der anderen Seite. Der Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters zeigte sich überzeugt, dass Kompromisse möglich sind: "Die CDU ist klug genug zu wissen, dass nicht alles gehen wird."

Konfliktpotenzial bietet auch ein Antrag zur Landesentwicklungsplanung, über den die Grünen am Sonntag debattieren. Die Partei will den Flächenverbrauch im Land senken. "Wir verbrauchen zu viele Flächen in Schleswig-Holstein", sagte Regis. Der Norden hinke im Vergleich mit anderen Bundesländern beim Ziel hinterher, weniger Flächen zu verbrauchen. "Wir müssen mehr Wohnraum schaffen und gleichzeitig weniger Flächen verbrauchen." Nötig seien kluge Lösungen. Eine gemeinsame Linie zu finden sei möglich.

"Ich gehe davon aus, dass wir nicht über die Vereinbarungen im Koalitionsvertrag hinausgehen", sagte auch Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Für den Grünen steht fest: "Wohlstand kann nur mit Klimaschutz gehen."