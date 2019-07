Kleinster CSU-Bezirk bekommt neuen Vorsitzenden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Augsburg (dpa/lby) - Der Augsburger CSU-Bezirksverband soll heute einen neuen Vorsitzenden bekommen. Der Bundestagsabgeordnete Volker Ullrich will den Posten von dem Landtagsabgeordneten Johannes Hintersberger übernehmen. Zu dem Bezirksparteitag wird auch Parteichef, Ministerpräsident Markus Söder, erwartet.

Der 65-jährige Hintersberger hatte erklärt, nach acht Jahren an der Spitze nicht mehr kandidieren zu wollen. Er hatte 2011 den Vorsitz übernommen, als die Augsburger CSU intern heftig zerstritten war. Der frühere Sozialstaatssekretär führte den Bezirksverband seitdem in ruhiges Fahrwasser. Der 43-jährige Ullrich war früher Ordnungsreferent in Augsburg, 2013 wurde er in den Bundestag gewählt.

Die Christsozialen sind in zehn Bezirksverbände untergliedert. Diese decken jeden der sieben bayerischen Bezirke ab, zudem gibt es eigene Bezirksverbände in der Landeshauptstadt München, im Ballungsraum Nürnberg-Fürth-Schwabach und eben in Augsburg. Letzterer ist der kleinste der zehn CSU-Bezirke. Die oftmals als "Bezirksfürsten" bezeichneten Vorsitzenden haben in der CSU viel Einfluss.