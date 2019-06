Thüringer Linke setzt Parteitag mit Listenaufstellung fort

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Mit Abstimmungen über die Listenplätze für die Landtagswahl Ende Oktober setzt die Thüringer Linke heute ihren Parteitag in Arnstadt fort. Die Partei will mit Bodo Ramelow an der Spitze um Wähler werben. Ramelow führt im Freistaat seit Ende 2014 eine Koalition von Linke, SPD und Grünen. Er wurde damals der erste Linke-Ministerpräsident bundesweit. Seine Partei ist derzeit mit 28 Abgeordneten im Thüringer Landtag vertreten. Für die Aufstellung der Liste der Linken wurde erwartet, dass es zu Kampfkandidaturen kommt.