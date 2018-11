Schneider: Mehr Geld für KZ-Gedenkstätte Buchenwald

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Der Bund will seine Zahlungen für die Gedenkstätten-Stiftung Buchenwald und Mittelbau-Dora aufstocken. Mehr Geld solle es vor allem für die Bildungsarbeit in den KZ-Gedenkstätten geben, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, der Deutschen Presse-Agentur am Rand des Thüringer SPD-Parteitags in Arnstadt. "Es geht um 244 000 Euro vom Bund, die fließen, wenn das Land seinen Anteil in gleicher Weise erhöht."

Mit einem zusätzlichen Betrag von fast einer halben Million Euro sei die Gedenkstättenarbeit gesichert, so der Thüringer Bundestagsabgeordnete und Haushaltspolitiker.

Stiftungsdirektors Volkhard Knigge hatte im Frühjahr mit einem Hilferuf auf die Unterfinanzierung vor allem der Bildungsarbeit in den Gedenkstätten aufmerksam gemacht. Mit dem Bundesgeld sollen laut Schneider ein Defizit ausgeglichen sowie Personalkosten abgedeckt werden. "Es geht um wichtige Erinnerungsarbeit."

Allein in die Gedenkstätte Buchenwald, die an 280 000 Menschen erinnert, die die Nationalsozialisten in das Konzentrationslager bei Weimar verschleppt hatten, kamen im vergangenen Jahr rund 565 000 Besucher.