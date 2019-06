Ramelow will bundesweite Offensive gegen Rechtsterrorismus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Arnstadt (dpa/th) - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat einen neuen Blick auf Rechtsterrorismus gefordert und zugleich mehr Transparenz der Sicherheitsbehörden angemahnt. "Ich denke, wir müssen in Deutschland endlich ein Verständnis dafür entwickeln, was es heißt, dass Rechtsterrorismus tatsächlich als reale Bedrohung nicht eine Summe von verwirrten Einzeltätern darstellt, sondern ein organisiertes Netz", sagte Ramelow am Rande eines Parteitages der Thüringer Linken am Sonntag in Arnstadt.

Dieses Netz dürfe man sich aber nicht als eine einzelne Organisation vorstellen, "sondern offensichtlich als führerlosen Widerstand", betonte Ramelow.

Es brauche eine bundesweite Offensive gegen Rechtsterrorismus. "Der Bundesinnenminister sollte dafür sorgen, dass diese ganzen Akten und Dinge auf den Tisch kommen und transparent, auch nachvollziehbar, für die Gefährdungsanalysen zur Verfügung stehen", sagte Ramelow. Prävention bei dem Thema bedeute, Strukturen offenzulegen. "Der Fall Lübcke zeigt die gesamtdeutsche Bedrohungslage", sagte Ramelow.