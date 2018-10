Nur zwei Frauen auf ersten zehn Listenplätzen der AfD

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Arnstadt (dpa/th) - Unter den ersten zehn Kandidaten der AfD für die Thüringer Landtagswahl im Oktober 2019 sind nur zwei Frauen. Auf die Kandidatenliste schaffte es nach Vorstandsmitglied Tosca Kniese am Sonntag in Arnstadt auch die Landtagsabgeordnete Corinna Herold. Die AfD will auf ihrem zweitägigen Parteitag in Arnstadt ihre komplette Landesliste für die Landtagswahl am 27. Oktober bestimmen.

Unter den ersten zehn Kandidaten, die nach Umfragewerten der AfD mit großer Wahrscheinlichkeit in den Landtag kommen, sind vier derzeitige Abgeordnete der Landtagsfraktion. Neben Fraktionschef Björn Höcke als Spitzenkandidaten sind das der parlamentarische Geschäftsführer Stefan Möller, Olaf Kiesling und Herold.

Wegen einer Vielzahl von Kampfkandidaturen, Stichwahlen und einigen Unterbrechungen waren bis zum frühen Sonntagnachmittag erst 13 Kandidaten gewählt. Am zweiten Tag des Parteitags beteiligten sich nach Angaben eines AfD-Sprechers etwa 250 Parteimitglieder an der Abstimmung.