AfD will Höcke zum Spitzenkandidaten in Thüringen küren

Arnstadt (dpa/th) - Ein Jahr vor der Landtagswahl in Thüringen wählt die AfD ihre Mannschaft, mit der sie in den Wahlkampf ziehen will. Zum Spitzenkandidaten soll auf einem Parteitag heute in Arnstadt ihr umstrittener Partei- und Fraktionschef Björn Höcke gewählt werden. Ob Gegenkandidaten gegen Höcke antreten, sei offen, aber nicht ausgeschlossen, sagte ein Parteisprecher. Höcke gilt als Rechtsaußen in der AfD. Auch wegen seiner Äußerungen prüft der Thüringer Verfassungsschutz derzeit, ob er die AfD oder Teile der Partei wegen möglicher verfassungsfeindlicher Tendenzen unter Beobachtung nimmt.

Der zweitägige AfD-Parteitag, für den alle Parteimitglieder ein Zugangs- und Wahlrecht haben, dient allein der Aufstellung der Landesliste. Nach Angaben des Sprechers wird am Samstag im Tagesverlauf AfD-Chef Alexander Gauland als Gastredner erwartet. In einer repräsentativen Umfrage lag die AfD in Thüringen zuletzt bei 23 Prozent - als zweitstärkste Partei nach der CDU mit 30 Prozent und knapp vor der Linken mit 22 Prozent.