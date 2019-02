Sachsen-FDP kürt Parteichef Zastrow zum Spitzenkandidaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Annaberg-Buchholz (dpa/sn) - Die sächsischen Liberalen haben ihren Vorsitzenden Holger Zastrow zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September gekürt. Allerdings erhielt der 50-Jährige am Samstag auf einem Parteitag in Annaberg-Buchholz mit 62,2 Prozent der möglichen Stimmen einen argen Dämpfer. 153 Delegierte sprachen sich für den langjährigen Vorsitzenden aus, 88 waren gegen ihn, fünf enthielten sich. Bei der letzten Wahl zum Spitzenkandidaten 2014 hatte Zastrow noch 90,2 Prozent erreicht. In seiner Rede gab er sich kämpferisch: "Wir müssen in unserem Land dringend etwas ändern. Ich ertrage die Langsamkeit, die Gängelei und die Bürokratie nicht mehr."