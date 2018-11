FDP fordert digitale Verwaltung bis 2025: Parteitag

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Mit dem Thema Digitalisierung will die FDP nach ihrem Einzug in den Landtag Akzente setzen. Heute kommen die Liberalen zu ihrem Landesparteitag in Amberg zusammen. In ihrem Leitantrag fordern sie unter anderem, dass in Bayern bereits bis zum Jahr 2025 sämtliche Verwaltungsvorgänge digital erledigt werden können. Das von der Staatsregierung anberaumte Ziel 2030 ist der FDP "nicht ambitioniert genug". Zudem soll der elektronische Zugang zu Behörden für Bürger und Unternehmen technisch einfach und ohne weitere Installationen möglich sein.

Fraktionsvorsitzender Martin Hagen will in seiner Rede am Samstag Wahlnachlese betreiben und sich auch zum neuen Kabinett und dem Koalitionsvertrag äußern, kündigte er an. Auch das Thema Frauen in der FDP sei ihm ein Anliegen, da unter den elf Mitgliedern seiner Fraktion nur eine Frau sei. Der Parteitag wird am Sonntag fortgesetzt.