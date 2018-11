Bayerns FDP-Chef sagt Erstarken seiner Partei voraus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Amberg (dpa/lby) - Bayerns FDP-Chef Daniel Föst erwartet, dass seine Partei künftig noch stärker wird. Der Wiedereinzug in den Landtag sei erst der Anfang des Wiederaufstiegs der Freien Demokraten, sagte Föst am Samstag laut einer Mitteilung beim Parteitag im oberpfälzischen Amberg. Es sei das unverrückbare Ziel, die FDP aus einer starken Opposition heraus weiter nach vorne zu bringen.

Bei der Landtagswahl vor gut einem Monat hatte die FDP knapp den Wiedereinzug in den Landtag geschafft und 11 Mandate errungen. Nach einem Wahlergebnis von 8 Prozent und 16 Sitzen vor zehn Jahren waren die Liberalen 2013 mit nur 3,3 Prozent aus dem Landtag geflogen.

Im nächsten Jahr will Föst seine Partei unter anderem für Frauen attraktiver machen. In seiner Fraktion ist unter den elf Mitgliedern nur eine Frau. Am Sonntag wollte die Partei in Amberg den bayerischen Spitzenkandidaten zur Europawahl 2019 wählen.