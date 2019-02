Hessen-CDU betont Bedeutung der Europawahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Alsfeld (dpa/lhe) - Zum Auftakt des CDU-Landesparteitags hat Hessens CDU-Generalsekretär Manfred Pentz auf die Bedeutung der Europawahl im Mai hingewiesen. Europa stehe nicht nur für das Verbot von Glühbirnen und Strohhalmen oder für den Krümmungsgrad von Gurken und Bananen. Die Europäische Einigung sei seit Jahren der Grundpfeiler von Frieden, Freiheit und Wohlstand auf dem Kontinent. Die EU gewinne immer mehr an Bedeutung, sagte Pentz vor rund 330 Delegierten am Samstag in Alsfeld. Die CDU sei nicht bereit, den Populisten in Hessen oder auf Bundesebene Raum zu geben, erklärte er. Genauso wenig dürfe man den Radikalen Europa überlassen.

Beim Parteitag will die CDU ihre Kandidatenliste für die Europawahl aufstellen. An der Spitze der Vorschlagsliste steht Sven Simon. Der Jurist und erst 40 Jahre alte Marburger Hochschulprofessor ist nach CDU-Angaben ein ausgewiesener Europa-Experte. Die CDU verabschiedete in Alsfeld einen der beiden derzeitigen Europa-Abgeordneten. Thomas Mann (73) gehörte 25 Jahre dem EU-Parlament an.

Ministerpräsident Volker Bouffier fehlte bei der Veranstaltung in Alsfeld. Er habe sich am Freitag einer Operation an der Nase unterzogen, teilte die CDU mit.