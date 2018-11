Appelle für mehr Frauen in Gemeinderäten und Kreistagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Vor den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz haben Verbände und Politiker für eine stärkere Vertretung von Frauen in Stadträten, Gemeinderäten und Kreistagen geworben. "Ohne Frauen in den Parlamenten lassen wir elementare Potenziale brach liegen", erklärte Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) zur Begrüßung des "FrauenLandTags" am Freitag in Mainz. Nur 18,7 Prozent der Mandate in den Kommunalparlamenten entfallen auf Frauen, im rheinland-pfälzischen Landtag liegt der Frauenanteil zurzeit bei knapp 32 Prozent.

Gerade in den Kommunen seien die Erfahrungen und Fähigkeiten aller von Bedeutung, betonte Hering. Um den Frauenanteil in den Kommunalparlamenten zu erhöhen, sollten die Parteien versuchen, Frauen aus Organisationen der Zivilgesellschaft frühzeitig für eine Kandidatur zu den Wahlen im Mai 2019 zu gewinnen. Nötig seien auch neue Zeit- und Organisationsmodelle in der Kommunalpolitik mit dem Ziel, den hohen Zeitaufwand zu reduzieren, der Menschen mit familiären Verpflichtungen vom politischen Engagement abhalte. Hering sprach sich erneut für eine Wahlrechtsreform mit einer gesetzlich verankerten Frauenquote aus.

Bei dem Treffen mit den Landfrauenverbänden in Rheinland-Pfalz appellierte auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): "Lassen Sie uns gemeinsam dafür stark machen, dass nach den Kommunalwahlen im Mai 2019 mehr Frauen in den kommunalen Räten vertreten sind und mehr Bürgermeisterinnen und Landrätinnen stellen."