Weil zu INF-Vertrag: Brauchen eine neue Friedensbewegung

Hannover (dpa) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat sich bestürzt über das bevorstehende Ende des INF-Vertrags zum Verzicht auf landgestützte atomare Mittelstreckenwaffen geäußert. "Ein neues Wettrüsten muss unbedingt verhindert werden. Wahrscheinlich brauchen wir eine neue Friedensbewegung", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Frieden sei keine Selbstverständlichkeit. Er sehe, wie 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges die alten Geister wieder hoch kämen.

Am Freitag hatten US-Präsident Donald Trump und Außenminister Mike Pompeo in Washington angekündigt, dass sich die USA von diesem Samstag an nicht mehr an die Verpflichtungen des Vertrags gebunden fühlten. Sie werfen Russland Vertragsuntreue vor. Als Antwort kündigte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag an, Russland wolle den INF-Vertrag aussetzen. Das Abkommen verbietet Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern und untersagt auch Produktion und Tests solcher Systeme. Bis das Ende des Vertrags besiegelt ist, bleiben - zumindest theoretisch - noch sechs Monate Zeit für eine mögliche Beilegung des Streits.