Bundespräsident Steinmeier auf Truppenbesuch bei Bundeswehr

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist mit militärischen Ehren in der Streitkräftebasis der Bundeswehr in Osterholz-Scharmbeck empfangen worden. Bei seinem Antrittsbesuch wollte er sich am Montag in der Logistikschule der Bundeswehr über Funktion und Arbeit der zentralen Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätte informieren, wo das logistische Fachpersonal aller Organisationsbereiche der Streitkräfte geschult wird. Zur Streitkräftebasis gehören rund 30 000 Soldaten und zivile Mitarbeiter.