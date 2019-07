Sea-Watch-Kapitänin: Seebrücke ruft zu Demos auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Aus Solidarität mit der in Italien festgenommenen Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat die Organisation Seebrücke für Samstag bundesweit zu Demonstrationen aufgerufen. Sie sollen unter anderem in Hamburg, Berlin und Frankfurt/Main stattfinden, wie die Gruppe auf ihrer Website mitteilte. Seebrücke setzt sich für die Rechte von Geflüchteten ein und unter dem Hashtag "#freecarola!" für die Freilassung der deutschen Kapitänin, die auf der sizilianischen Insel Lampedusa unter Hausarrest gestellt wurde.

Rackete war mit der "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren und daraufhin festgenommen worden. "Carola Rackete machte das einzig Richtige: Sie rettete Leben, bewies Haltung und verteidigte die Menschenrechte", heißt es auf der Website der Seebrücke weiter. Den europäischen Ländern wird vorgeworfen, die Menschlichkeit anzugreifen. Die Bewegung Seebrücke hatte sich im Sommer 2018 gegründet und fordert die Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere Fluchtwege und sichere Häfen für Flüchtlinge.