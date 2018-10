Militär rettet 120 Migranten aus Seenot vor Malta

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Valletta (dpa) - Die Streitkräfte Maltas haben 120 in Seenot geratene Migranten aus den Gewässern vor der Küste der Mittelmeerinsel geborgen. Das Boot der Flüchtlinge sei bei einer Routinepatrouille entdeckt worden, teilte das Militär mit. Die geretteten Menschen sollen morgen früh auf der Insel eintreffen. In den vergangenen Wochen hat es mehrfach Streit zwischen Italien und Malta über die Aufnahme von geretteten Bootsflüchtlingen gegeben. Sowohl Italien als auch Malta verweigerten unter anderem Schiffen mit geretteten Migranten die Einfahrt in ihre Häfen.