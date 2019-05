Gut 150 Migranten in der Ägäis aufgegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Athen (dpa) - Ungeachtet der EU-Vereinbarung mit der Türkei kommen weiterhin Migranten über die Ägäis in die Europäische Union. Zwischen gestern und heute Morgen setzten nach Angaben der griechischen Küstenwache mehr als 150 Migranten aus der Türkei nach Griechenland über. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 hatte es Tage gegeben, an denen 7000 Migranten über die Türkei griechische Inseln erreichten. Auf der Kleininsel Nimos der Dodekanes-Inselgruppe wurden am Morgen 17 Migranten entdeckt. Sie seien mit einem Schlauchboot von der türkischen Küste aufgebrochen, teilte die Küstenwache mit.