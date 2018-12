IHK begrüßt Gesetzentwurf zu Fachkräftezuwanderung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Suhl (dpa/th) - Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen hat den Entwurf der Bundesregierung für ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte begrüßt. Positiv sei, dass eine Zuwanderung in alle Berufe - nicht nur akademische - ermöglicht werden solle, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas am Mittwoch. Durch den geplanten Wegfall des Vorrangs für deutsche Stellenbewerber werde das Zuwanderungsrecht entbürokratisiert. Viele Regelungen im Gesetzentwurf müssten allerdings noch nachjustiert werden, um den Bedarf der Wirtschaft zu decken. Der am Mittwoch vom Kabinett beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, dass die Hürden für die Einreise von Arbeitnehmern aus Nicht-EU-Staaten gesenkt werden.

Wer qualifiziert ist, soll auch ohne Arbeitsvertrag kommen dürfen, um sich einen Job zu suchen. Das war bisher nur für Hochschulabsolventen möglich. Mit der Neuregelung will die Regierung den Fachkräftemangel beheben, über den auch die Betriebe in Südthüringen klagen. In einer IHK-Umfrage hat sich Pieterwas zufolge jedes zweite Unternehmen für Erleichterungen bei der Zuwanderung ausländischer Fachkräfte ausgesprochen. Vor allem die Industrie und das Gastgewerbe stünden Mitarbeitern aus Drittstaaten offen gegenüber.