Weniger Asylanträge von Türken in Baden-Württemberg

Stuttgart (dpa/lsw) - In Baden-Württemberg haben zuletzt weniger türkische Staatsbürger um Asyl gebeten. Zwischen Januar und Ende Juni 2018 gingen im Südwesten 366 Asylgesuche ein, wie "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen" (Donnerstag) unter Berufung auf das Innenministerium berichten. Damit halbierte sich die Zahl im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2017 nahezu. Damals waren es noch 663 Anträge. Die Zahl sei ungefähr auf dem Niveau der ersten Jahreshälfte 2017, als im Südwesten 392 türkische Staatsbürger einen Antrag auf Asyl stellten.

Die Zahl der türkischen Asylanträge in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr indes deutlich gestiegen. Im vergangenen Monat wurden 1141 Erstanträge gestellt, im Juli 2017 waren es 564, wie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge jüngst in Nürnberg mitteilte. Die Asylgründe werden den Angaben zufolge nicht statistisch erfasst. Die Fluchtursachen seien immer von Fall zu Fall verschieden.

Die Türkei steht in der Kritik, weil die Regierung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach der Niederschlagung des Putschversuchs im Juli 2016 den Ausnahmezustand verhängt und "Säuberungen" ausgerufen hatte. Ende Juni war Erdogan wiedergewählt worden. Er hat wegen einer Verfassungsreform noch mehr Machtbefugnisse. Seine AKP erhielt in der Allianz mit der ultranationalistischen MHP bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl die absolute Mehrheit in der Nationalversammlung. Damit wurde die Hoffnung vieler Erdogan-Gegner auf Besserung zerschlagen.