Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Landesjustizminister Guido Wolf (CDU) hat den Vorschlag kritisiert, beim geplanten Einwanderungsgesetz einen "Spurwechsel" von abgelehnten Asylbewerben in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. "Diese Diskussion vermittelt den Eindruck, dass ein neues Einwanderungsgesetz vor allem das Ziel verfolgt, die Zuwanderung von Asylsuchenden in den Jahren 2015 und 2016 nachträglich in eine Zuwanderung von Fachkräften umzudeuten", sagt Wolf der Deutschen Presse-Agentur. Das aber sei definitiv nicht Sinn und Zweck des Gesetzes. "So ein Einwanderungsgesetz soll nicht die Zuwanderung in die Sozialsysteme befördern, sondern den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt regeln."

Die Debatte über den Spurwechsel sei lediglich ein Teilaspekt, der höchstens am Ende des Gesetzgebungsprozesses stehen könne, sagte Wolf. "Wir sind durchaus für bestimmte Branchen und Bereiche darauf angewiesen, Fachkräfte aus dem Ausland zu bekommen - das hören wir ja auch aus der Wirtschaft." Deshalb müsse es vor allem darum gehen, Regelungen zu schaffen, mit denen definiert werde, auf welche Talente, Fähigkeiten und beruflichen Voraussetzungen die Wirtschaft angewiesen sei. "Das heißt, wir definieren die Kriterien des Zugangs zum deutschen Arbeitsmarkt für Fachkräfte aus dem Ausland."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte vergangene Woche die Eckpunkte für ein neues Einwanderungsgesetz vorgelegt, mit dem die Bundesregierung qualifizierten ausländischen Fachkräften den Zuzug nach Deutschland erleichtern will. Verschiedene Politiker sprachen sich anschließend dafür aus, auch abgelehnten Asylbewerbern durch das Zuwanderungsgesetz Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu verschaffen, wenn sie integriert seien und eine Ausbildung abgeschlossen hätten. Dieser sogenannte Spurwechsel wird seither bundesweit diskutiert.