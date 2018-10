Ankunftszentrum für Flüchtlinge soll in Heidelberg bleiben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heidelberg (dpa/lsw) - Auf der Suche nach einem neuen Standort für das Ankunftszentrum für Flüchtlinge in der Rhein-Neckar-Region will sich die Landesregierung auf Heidelberg konzentrieren. Ehemalige US-Standorte in Mannheim und Schwetzingen seien nun nicht mehr in der engeren Wahl, teilte das Innenministerium in Stuttgart am Dienstag mit. Zuvor hatte die "Rhein-Neckar-Zeitung" berichtet. Nach dem geplanten Auszug des Ankunftszentrums aus der ehemaligen US-Siedlung Patrick-Henry-Village in Heidelberg waren mehrere Standorte im Gespräch, unter anderem die Coleman Barracks in Mannheim. Diese seien nun vom Tisch, hieß es. Heidelberg sei nun der Favorit.

Das jetzt vom Land bevorzugte Gebiet Wolfsgärten in Heidelberg sei etwa 7,9 Hektar groß und nicht bebaut. Es liege verkehrsgünstig und sei im Besitz der Stadt Heidelberg. Das Land werde nun mit der Stadt verhandeln, ob und wann dort gebaut werden könne.

Dies wird notwendig, weil Heidelberg das Patrick-Henry-Village künftig selbst nutzen will. Für das dort 2015 eröffnete und vom Land betriebene Ankunftszentrum für Flüchtlinge wird deshalb ein neuer Standort benötigt.